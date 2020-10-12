الكاظمي يدعو المؤسسات كافة للتعاطي مع مبادرة

2020/10/12 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، المؤسسات كافة إلى التعاطي مع مبادرة "توظيف" لفرص العمل في العراق.

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