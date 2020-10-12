طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية

2020/10/12 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي عن توصل بلاده الى اتفاق مع المصرف المركزي والبنك التجاري العراقيين حول الافراج عن الاصول الايرانية.وقال همتي بحسب وكالة الانباء الايرانية “ارنا” إن ذلك جاء بعد إجرائه خلال زيارته الحالية الى بغداد، “مباحثات ايجابية” مع كبار المسؤولين العراقيين.واوضح “همتي”، انه “تم خلال الاجتماع الثلاثي […]

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