سهم آبل يرتفع 6% مع ترقب إصدار محتمل لـ

2020/10/12 | 20:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب إطلاق محتمل لجهاز "آيفون 12".

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