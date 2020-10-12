شرطة كربلاء توضح حقيقة إعطاء أوامر بانسحاب حمايات المصارف على خلفية تأخر الرواتب

2020/10/12 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن صدور اوامر تقضي بانسحاب حمايات المصارف كافة، على خلفية تأخير الرواتب.

وذكرت قيادة الشرطة، فس بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مجموعة من المنشورات التحريضية والاخبار الكاذبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي قيام قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني بأعطاء أمر بإنسحاب كافة حمايات المصارف على خلفية تأخير الرواتب".

وأضاف البيان، ان "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تؤكد أن تلك الأخبار كاذبة وعارية عن الصحة ومغرضة وغايتها إحداث الفوضى وتحطيم معنويات الأجهزة الأمنية".

ودعت قيادة شرطة كربلاء، إلى عدم "الترويج لهكذا شائعات أو التعامل معها وضرورة نقل الاخبار الرسمية المعتمدة فقط"، مهددة بانها ستتخذ "الإجراءات القانونية بحق المروجين للشائعات".

واشار البيان، الى ان "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تستمر بواجباتها الأمنية المكلفة بها لحماية المواطنين والزائرين على حد سواء فضلا عن تأمين حماية المؤسسات والدوائر والمنشآت الحيوية وان الأخبار الرسمية لشرطة كربلاء يتم نشرها في موقع (مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة / العلاقات والإعلام)".

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