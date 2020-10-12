الكاظمي: الورقة البيضاء الإصلاحية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي

2020/10/12 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وستكون القاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، داعيا مجلس النواب الى إقرارها.

وأكد الكاظمي خلال اجتماع مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الحكومة مصرة على العمل الجاد لتجاوز المحنة الاقتصادية والوبائية، وان معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة وأن الأزمة المالية الحالية منهجية لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، مبينا ان الحكومة مكلفة بواجبات محددة تتوج بإجراء الانتخابات المبكرة، التي تم تحديد موعد لها.

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