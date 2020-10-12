ضبط حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها وترسيمها في أم قصر الشمالي

2020/10/12 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة حاويات عدد 4 بواقع حمولة (1360بكج) محتواها (تيب لاصق، عدد يدوية، ادوات احتياطية، ملابس جديدة ومستعملة) من منشأ آسيوي واوربي حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز الكمرك خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة.

إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي من ضبط الحاويات وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود ملابس مستعملة فقط وعدم وجود شهادة تعفير بالملابس المستعملة وفرق كبير في وزن البضاعة اذ تم ترسيم بضاعة الملابس المستعملة على وزن (3 طن) ولكن الوزن الفعلي (66طن و 600كغم) وكذلك عدم وجود إجازة استيراد خاصة بالملابس المستعملة،

مما سبب هدراً بالمال العام في قيمة الرسم الكمركي والضريبي وتلاعبا في وصف البضاعة.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط.

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