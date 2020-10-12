القوة الجوية يفوز على حيفا باربعة اهداف في مباراة تجريبية

2020/10/12 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} فاز فريق القوة الجوية بكرة القدم على فريق حيفا بأربعة أهداف لواحد في مباراة تجريبية تحضيرا لدوري الكرة الممتاز.

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