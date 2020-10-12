رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير النقل ضرورة تطوير قطاعات النقل

2020/10/12 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير النقل ناصر الشبلي في ضرورة تطوير قطاعات النقل، ورفع مستوى أدائها، واعتماد المعايير الدولية في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد اللقاء ضرورة استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير، لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد العراقي، وإسهامه في توفير عدد من فرص العمل للشباب.

كما ناقش اللقاء ملف إنشاء مطار الموصل الدولي، وضرورة الإسراع في المباشرة به، وإنجازه باعتباره خطوةً أساسيةً للنهوض بواقع المحافظة.

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