كوريا تدعو العراق الى تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير دايو

2020/10/12 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- دعت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد السلطات العراقية لإجراء تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير شركة دايو الكورية الجنوبية التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.أقصى جنوب العراق.وقال مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية، في تصريح نشرته وكالة يونهاب الكورية أن الوزارة ستقدم بالتعاون مع السفارة دعما إلى أسرة المتوفى، مثل مساعدتهم […]

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