بسبب سيارة مفخخة استنفار أمني في احدى محافظات العراق

2020/10/12 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفاد مصدر أمني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بفرض إجراءات أمنية مشددة في القضاء بحثاً عن سيارة مفخخة.وقال المصدر لـ(المستقلة) اليوم الاثنين بأن معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم بسيارة مفخخة في قضاء خانقين.وأضاف أن “قوات الشرطة والاجهزة الساندة فرضت اجراءات مشددة داخل الاسواق والاماكن العامة، وتقوم بفحص دقيق للعجلات التي تدخل […]

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