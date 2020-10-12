2020/10/12 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الأحداث 378 : الدولة تسبح في الظلامحسب الرسالة الإطار لإعداد ميزانية 2021 كانت نسبة النمو في سنة 2020 هي ناقص 5% وتم تحيين هذه النسبة في العرض الذي تقدمت به الحكومة لتقديم مشروع ميزانية 2021 وأصبحت النسبة المحينة هي ناقص 5.8% والنسبة المستهدفة لسنة 2021 هي 4.8% أي أن الحكومة تعتمد على نسبة انكماش تقدر بناقص 1% .طبعا هناك فرضيات منها التخلص من كورونا مع نهاية 2020 ثم تحقيق 70 ملي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولة تسبح في الظلام - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولة تسبح في الظلام - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).