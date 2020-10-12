زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/10/12 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بعد زواجه مجدداً بأقل من عام، داهمَ نورو مرضٌ مفاجئ، وما أسرع أن خطف روحه.



قيل في ذلك، أنه لبثَ يكابد حزناً ثقيلاً على قلبه مذ طلاقه من أمّو.



امرأته الثانية، كانت من ريف ماردين؛ استوطنت أسرتها في الشام في فترة متأخرة.



هذه المرأة، وكانت بسيطة حدّ السذاجة، حملت في بطنها ابنَ نورو الوحيد، وستنجبه بعد رحيله عن الدنيا بأشهر قليلة.



قريبة للمرأة، سبقَ أن اقترنت بابن عم نورو، وكانت تقيم معه في زقاق عشيرته ......





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