الامن النيابية: داعش فقدت 4 من اهم قياداتها في ضربات نوعية خلال 3 اسابيع

2020/10/12 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد لخالق العزاوي، الاثنين، بان تنظيم داعش الارهابي فقد 4 من اهم قياداته في ضربات نوعية خلال الاسابيع 3 الماضية,

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الاستخبارية وبقية التشكيلات الاخرى نفذت خلال الاسابيع 3 الماضية سلسلة عمليات نوعية محددة في 4 محافظات منها ديالى اسفرت عن قتل العديد من ارهابيي داعش بينهم 4 من القيادات المهمة في التنظيم”.

واضاف، ان “العمليات النوعية المبنية على اطار استخباري دقيق كان ناجحا للغاية خاصة في كشف اكثر من10 مضافات هامة بعضها كان يضم اسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة مؤكدا بان الاختراقات لشبكات داعش من خلال الجهد الاستخباري كان وراء النتائج الايجابية الاخيرة”.انتهى 25 ف

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