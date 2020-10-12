عماد محمد: لا مكان للعلاقات والمحسوبيات في منتخب الناشئين

2020/10/12 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدرب منتخب الناشئين، ان لا مكان للعلاقات والمحسوبيات في فريقه.

وقال محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “خلال تدريبات اليوم، ابلغت اللاعبين بان لا يصدقوا لا بكل من يقول لهم بانه سيتوسط لدى عماد محمد”.

واوضح ان “هذا المنتخب والجهاز الفني لا يعترف بالعلاقات والمحسوبيات ولا مكان لها”، مؤكداً ان “أبواب المنتخب مفتوحة للجميع بلا واسطة ولكل من يمتلك الموهبة”.

يذكر ان منتخب الناشئين بدأ باختبار لاعبين حدد ابتداءً من يوم امس الاحد.



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