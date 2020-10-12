توجيه من الكاظمي: تلبية طلبات المفوضية خلال 72 ساعة.. وتفاهم مع الشركة الإسبانية

2020/10/12 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاثنين، أن الكاظمي وجّه الوزارات بالاستجابة لطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكاتباتها سريعاً، وبمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في الاستعدادات للانتخابات في وقتها المحدد.



وقال الهنداوي في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (12 تشرين الاول 2020)، إن "على مجلس النواب الإسراع في إرسال الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، والحكومة تعمل في أربع الى خمس جبهات مستمرة في هذا المجال وهناك جدية في الموضوع".

وأضاف أنه "من الجانب الأمني توجد اللجنة الامنية وعملها مستمر، وهناك أيضا اللجنة التي تتعلق بقضية مساعدة المفوضية في تسريع التسجيل (البايرومتري) والتي تم الاتفاق عليها ضمن الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات إضافة الى جهات عدة منها شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات".

وأكد الهنداوي "إعادة العلاقة مع شركة اندرا الإسبانية المكلفة بتهيئة البطاقات الانتخابية، والشركة لديها عقد مع المفوضية لإنجاز البطاقة الإلكترونية حيث تم إنجاز 16 مليون بطاقة لغاية الآن والمتبقي 10 ملايين فقط أو أقل والعمل مستمر لإنجازها".

وتابع أن "التعاون مستمر مع الأمم المتحدة لتعزيز الطريق الدولي والأمم المتحدة مهتمة بهذا الأمر كماً ونوعاً وهناك تعاون بين الأمم المتحدة والخبراء الدوليين بقضية الأجهزة الفاحصة وجميع البرمجيات الإلكترونية التي تخص التعجيل بإرسال النتائج وضمان حمايتها من أي خروقات".

وذكر الهنداوي أنه "ليس هناك ما يؤثر على سير الانتخابات في موعدها المحدد، والمهم هو التركيز على الدوائر حيث كانت سابقا 18 والآن أصبحت 83 والمفوضية هي المعنية في تحديد الجداول الانتخابية الخاصة بكل دائرة".

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