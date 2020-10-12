اقليم كوردستان..شفاء 35276 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/12 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة لفايروس كورونا في اقليم كوردستان والعدد الكلي للاصابات المسجلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 56465 حالة اصابة، 20696 في اربيل و18165 في السليمانية، و15603 في دهوك و2001 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 35276 حالات، 515569 في اربيل و10800 في السليمانية و7023 في دهوك و1884 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2018 حالة، 605 منها في اربيل و1023 في السليمانية و339 في دهوك و51 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 19171 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 4522 في اربيل و6342 في السليمانية و8541 في دهوك و66 في حلبجة.

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