رئيس الجمهورية يجتمع مع رئاسات إقليم كوردستان

2020/10/12 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2020 في أربيل، اجتماعا مع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، ضم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فايق، بمشاركة نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر.

وبحث الاجتماع الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان، شملت الملفات السياسية والمالية والأمنية والصحية، وضرورة التعاطي الإيجابي معها، وتم التأكيد على دعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً الجهود المبذولة لتوفير بيئة مستقرة وملائمة لمهام وعمل البعثات الدبلوماسية.

وبحث الاجتماع ايضاً، أهمية اجراء الانتخابات المرتقبة في العراق، وتم التأكيد على دعمها وتهيئة الأجواء المناسبة لها لضمان نجاحها في أرجاء البلاد كافة.



وتناول الاجتماع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها واليات تطبيق المادة 140 من الدستور، واكد المجتمعون على ضرورة إدامة المباحثات بين المركز والإقليم حول كيفية معالجة المشاكل العالقة الخاصة بتلك المناطق من اجل الحفاظ على حقوق مكوناتها وتوفير بيئة مناسبة وملائمة تضمن التعايش السلمي فيها.

وأكّد المجتمعون دعمهم ومساندتهم للاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار وعودة نازحيها، ومنع محاولات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها، حيث تم التأكيد على الإجراءات والآليات الضرورية والدستورية لضمان استتباب الامن والاستقرار في تلك المناطق.

وتداول الاجتماع آخر مستجدات الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وعبّر المجتمعون عن دعمهم ومساندتهم للخطوات المتخذة والمساعي المبذولة للوصول الى حلول نهائية للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين.

وبحث المجتمعون تطورات وباء فايروس كورونا وارتداداته المالية والاقتصادية، وشدد الاجتماع على أهمية بذل اقصى الجهود لتجاوز هذه المرحلة العصيبة والحفاظ على مصالح المواطنين التي تتطلب رص الصفوف والتكاتف في مجابهة التحديات الراهنة، كما أدان الاجتماع اغتيال الشهيد الضابط غازي صالح آليخان في محافظة دهوك.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية‌

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