فيديو.. بعد إخلاء سبيل “هيا الشعيبي” بكفالة مالية.. شقيقها يذبح خروفا

2020/10/12 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي، اليوم الإثنين ، عقب التحقيق معها بشأن مقطع الفيديو المخل للأداب العامة الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وتسبب في القبض عليه والتحقيق معها.وقد أمرت النيابة بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، فى قضية نشر […]

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