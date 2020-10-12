الحشد الشعبي ينعى أحد مقاتليه في قاطع عمليات صلاح الدين (صورة)

2020/10/12 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، احد المقاتلين في قاطع عمليات صلاح الدين.



وذكرت مديرية اعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، ان "هيئة الحشد الشعبي تزف الشهيد البطل رياض عبد الكريم الزبيدي احد مقاتلي اللواء التاسع بالحشد الشعبي الذي ارتقى شهيدا أثناء أداء الواجب المقدس في قاطع عمليات صلاح الدين".

واضاف البيان ان "هيئة الحشد الشعبي تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة الى ذوي الشهيد البطل، سائلين الباري عز وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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