سلام إبراهيم ..العزلة الآيروتيك - وغاز الخردل ..جزءُّ أول - هاتف بشبوش

2020/10/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش سلام إبراهيم ..العزلة ـ الآيروتيك- وغاز الخردل ..جزءُّ أولروائي الجنوب سلام يكتب الغرائبية التي لاتريد لنفسها طوقا معينا ، هو ذلك الشخص الزئبقي المناور في أغلب حواراته المباشرة ، يتمنى انْ لايكون له إسم ، انْ يحمل كل الأسماء الشفيعة والصادحة في كون الكلمات ، يكره المطلق ، بل يفضل النسبية .



مرنُّ شفّافُّ ، ينقل لنا نوعية مفاهيمه التي تجعل منه سيد نفسه كما قالها( جان جاك روسو) ، أنه خالق ......





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