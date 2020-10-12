الفانوس غير السحري - ساطع هاشم

2020/10/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم منذ سنة 1701 وحتى بداية القرن العشرين كانت الاناجيل الرسمية المطبوعة في اوربا تبدأ بمقدمة تقول بأن رب العالمين قد خلق الارض في تمام الساعة التاسعة صباح يوم 23- اكتوبر/ تشرين الاول من سنة 4004 قبل الميلاد، ثم تبعها بخلق جميع انواع الكائنات الحية عليها بالأيام الستة الاولى التي تبعتها.وهذا التحديد الكنسي الصارم قد الغي وازيل لاحقا, بعد ان واجه معضلة كبيرة ووقع في مأزق بعد نشر كتاب عالم الجيولوجي ......





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