الحكومة العراقية تطلق منصة “التوظيف” لتوفير فرص العمل

2020/10/12 | 21:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد أعلنت الحكومة العراقية وبالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي عن إطلاق منصة “توظيف” امام الباحثين عن العمل من الخريجين وممن لهم مهارات وقدرات مهنية.سيكون التقديم إلكترونيا و يجب ان تكون المعلومات متطابقة مع الاوراق الثبوتية للفرد و يقدم مرة واحدة فقط.وتاتي هذه الخطوة للقضاء على البطالة و توفير فرص العمل …

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