2020/10/12 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الناشئين يعاود التدريبات ويفتح باب الإختبارات بغداد- الزمان ياودُ منتخب الناشئين، تدريباته على ملعب الشعب الثاني في الساعة الثامنة صباحاََ تحضيرا للبطولات الدولية المقبلة.وقالَ المدير الفني للمنتخب عماد محمد ان عودة التدريبات فرصة لتطوير قدرات اللاعبين ليكون المنتخب جاهزا للاستحقاقات المقبلة، ولاختيار نخبة من المواهب التي نجدها قادرة على تمثيل المنتخب بأفضل صورة.[…]

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