2020/10/12 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المشرفة على إنتخابات الأولمبية تصدر إيضاحاً بشأن رؤساء الإتحادات بغداد- الزمان اصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات الأولمبية، إيضاحاً بشان استمارات رؤساء الاتحادات.وذكرت الاولمبية في بيان ان اللجنة المشرفة على الانتخابات الأولمبية، اوضحت بأن الاستمارة الخاصة بأسماء رؤساء الاتحادات هي إجراء إنتخابي ملزم، حيث يجب ملأها من قبل رؤساء الاتحادات الاعضاء في الجمعية العامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المشرفة على إنتخابات الأولمبية تصدر إيضاحاً بشأن رؤساء الإتحادات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المشرفة على إنتخابات الأولمبية تصدر إيضاحاً بشأن رؤساء الإتحادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).