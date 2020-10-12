2020/10/12 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب أجنبي يقود المنتخب الوطني لكرة السلة بغداد- الزمان أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، انه سيتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخـــــــــب الوطني خلال الأيام القادمة.وذكر الاتحاد في بيان أن الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرر إتباع التعليمـــات الخاصة بخلية اللازمة في البلاد في أول تجمع لمنتخبنا الوطني بكرة السلة في بغداد.وأوضح أن المنتخب أجرى […]

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