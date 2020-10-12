2020/10/12 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة ابراهيم الجنابي، الاثنين، قرب الانتهاء من اعادة اعمار وتأهيل كافة الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية على الطريق الدولي السريع غربي الانبار.

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “الحكومة المحلية وبالتنسيق مع الجهد الخدمي وبدعم من المنظمات الانسانية اعادة اعمار وتأهيل كافة الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية الواقعة على نهر الفرات باتجاه الطريق الدولي السريع ضمن الاجراءات النهائية لإعادة افتتاح الطريق بشكل رسمي “.

واضاف ان “حملة الاعمار اثمرت عن انجاز 13 جسر حيوي يربط مدن الانبار بالطريق الدولي السريع وان مراحل الاعمار لبقية الجسور المتضررة في مراحلها الاخيرة بانتظار اعادة اعمار 4 جسور في الرمادي في حين ينتظر تخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار 4 جسور اخرى تمر عبر شبكة سكك الحديد، مبينا ان “الطريق الدولي السريع سالك ومؤمن الا ان بعض الجسور ماتزال متضررة وتم الاستغناء عنها بشكل مؤقت بتحويلات ترابية لحين اعادة اعمارها “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعيد اعمار وتأهيل الجسور المتضررة على الطريق الدولي السريع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعيد اعمار وتأهيل الجسور المتضررة على الطريق الدولي السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).