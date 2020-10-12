دولة اوربية تعلن عن أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

2020/10/12 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا ، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 27856 إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين منذ تفشي الوباء 888968 حالة إصابة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس بمقدار 195 عن يوم الجمعة إلى 33124 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تصدر بيانات عن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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