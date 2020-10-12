عمليات البصرة تنوه الى تفجير مسيطر عليه صباح يوم غد

2020/10/12 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، الى تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية صباح يوم غد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “مفارز المعالجة في مقر قيادة عمليات البصرة ستقوم بتفجير مسيطر علية وذلك باتلاف مخلفات حربية مختلفة الأنواع في مناطق قضاء شط العرب (منطقة إتلاف الشلامجة)”.

وأضافت أن “التفجير سيتم في تمام الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣”.

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