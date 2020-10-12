2020/10/12 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد لخالق العزاوي، الاثنين، بان تنظيم داعش الارهابي فقد 4 من اهم قياداته في ضربات نوعية خلال الاسابيع 3 الماضية”.وقال العزاوي ، ان” جهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الاستخبارية وبقية التشكيلات الاخرى نفذت خلال الاسابيع 3 الماضية سلسلة عمليات نوعية محددة في 4 محافظات منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تكشف عن عدد قتلى القيادات الداعشية خلال ثلاثة اسابيع المركز الخبري الوطني.

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