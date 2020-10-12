العراق وهولندا يبحثان التعاون الأمني ومكافحة داعش

2020/10/12 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي مارك روته التعاون في ملف النازحين واللاجئين والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته”، مبينا انه “جرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي”.

واضاف البيان، “كما جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق”.

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