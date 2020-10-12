البوسني بكير مدرباً جديداً لسلة العراق

وفي مسيرته كمدرب، قاد أندية داروشافاكا رويال وغازي عنتاب وتوركو قونيا وسبورت أوشاك وسبورتيف في تركيا.
وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد أعلن تشكيلة المنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات آسيا، ليباشر المنتخب تدريباته من خلال معسكر تدريبي، أقيم في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد، بدءاً من يوم أمس الأحد.
وغاب عن التشكيلة النجم قتيبة عبد الله، الذي كان قد وضع حداً لمسيرته الرياضية قبل أيام، بإعلانه اعتزال اللعب نهائياً، في قرار فاجأ الوسط الرياضي في البلاد.
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