البوسني بكير مدرباً جديداً لسلة العراق

2020/10/12 | 21:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن تعاقده مع المدرب البوسني عزيز بكير، لقيادة المنتخب الأول، الذي يستعد لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.ولم يكشف الاتحاد العراقي عن قيمة عقد المدرب الذي بدأ لعب كرة السلة من 1990 حتى اعتزاله في 2000، حيث لعب لأندية بوسنة رويال وزالاينكا وتورك تليكوم وأولكر سبورت، في الوقت الذي كان فيه أحد العناصر الأساسية البارزة في صفوف منتخب البوسنة.

وفي مسيرته كمدرب، قاد أندية داروشافاكا رويال وغازي عنتاب وتوركو قونيا وسبورت أوشاك وسبورتيف في تركيا.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد أعلن تشكيلة المنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات آسيا، ليباشر المنتخب تدريباته من خلال معسكر تدريبي، أقيم في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد، بدءاً من يوم أمس الأحد.

وغاب عن التشكيلة النجم قتيبة عبد الله، الذي كان قد وضع حداً لمسيرته الرياضية قبل أيام، بإعلانه اعتزال اللعب نهائياً، في قرار فاجأ الوسط الرياضي في البلاد.

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