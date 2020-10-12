محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أسابيع

2020/10/12 | 21:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب عالمياً لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات الاثنين مع استقرار الدولار، وسط متابعة محادثات حزمة التحفيز المالي

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