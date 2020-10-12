الكاظمي يبحث 3 ملفات مع نظيره الهولندي

2020/10/12 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع نظيره الهولندي، مارك روته، الأثنين، التعاون في الجانب الأمني، وفي ملف النازحين واللاجئين، وعمل المنظمات الدولية داخل العراق .

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، ان "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي" .

وأضاف البيان، "كما جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلا عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق" .

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