الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في ديالى ونينوى

2020/10/12 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية معززة بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ والفوج الثالث لواء المشاة ٧٥ من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرى الطيبة بناحية حمام العليل وقرية والبوير بناحية وانه بالموصل احدهما متهم بقتل ابن مختار قرية ام توثة، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب “.

وبنفس السياق، فقد اشارت المديرية الى، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، فقد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة القلعة مدخل جلولاء بمحافظة ديالى بعد عودته من السليمانية حيث كان يعمل في احد المعامل هناك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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