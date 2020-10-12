بنيان: لا نية لتأجيل الدوري لأي سبب كان

2020/10/12 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس الهيأة التطبيعية العراقية، إياد بنيان، على أن موعد انطلاق الدوري قائم بذات الموعد، ولا توجد نية لتأجيله لأي سبب كان.

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