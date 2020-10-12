عضو في المالية النيابية: أكثر من 6 ملايين و150 الف موظف ومتقاعد في العراق

2020/10/12 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد:

رشيد: أكثر من 30 مليون عراقي يعيشون على الرواتب

بطالة مقنعة في الموظفين ولديه فائض وظيفي كبير جدا

أكثر من 100 سفارة وقنصلية عراقية غير ضرورية

لانحتاج الى 22 وزارة ويجب ترشيقها لخفض النفقات

العراق يعاني من بطالة مقنعة ولديه فائض وظيفي كبير جداً

رشيد: الجهات الرقابية لم تحسم وثائق أحمد الجلبي بخصوص ملفات الفساد

العراق الدولة الوحيدة التي تستفيد من العمالة الأجنبية ويعاني من البطالة!

الجهات التنفيذية مسؤولة عن تزايد البطالة لسماحها بدخول العمالة الأجنبية

لا يوجد قانون يسمح بتقاضي أكثر من راتب ولا ننفي حصوله

لا يمكن للحكومة إضافة تعيينات جديدة

وزير التخطيط لا يعلم بعدد الموظفين في الدولة العراقية وبياناتهم

نملك وثائق عن إختلاف اعداد الموظفين لدى المالية عن الموجود في الوزارات

المالية النيابية ستناقش غداً "الورقة البيضاء" مع وزيري المالية والتخطيط

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