الكاظمي ونظيره الهولندي يبحثان ملف النازحين واللاجئين

2020/10/12 | 21:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع نظيره الهولندي مارك روته ملف النازحين واللاجئين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي"، مبينا أنه "جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق".

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