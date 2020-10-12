کندا..طلبات للحصول علی دعم مالي للمواطنين

2020/10/12 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للكنديين الذين فاتهم العمل بسبب COVID-19 البدء في التقديم للحصول على دعم مالي جديد من الحكومة الفيدرالية.

وتدخل ميزة الانتعاش الكندي حيز التنفيذ مع تزايد المخاوف بشأن زيادة فقدان الوظائف مع فرض أونتاريو وكيبيك قيودًا مستهدفة على المطاعم والحانات ومراكز اللياقة البدنية لإبطاء انتشار COVID-19 الناجم عن فايروس كورونا.

ويمكن تقديم طلبات للحصول على المزايا الجديدة، والتي ستدفع 500 دولار في الأسبوع لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا، من خلال وكالة الإيرادات الكندية.

یذکر بأنه تم فتح باب التقديم أيضًا الأسبوع الماضي للحصول على مخصصات جديدة لمقدم الرعاية، للآباء والآخرين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل لرعاية أحد المعالين بسبب COVID-19.

تنطبق ميزة مقدم الرعاية على الأشخاص الذين يتغيبون عن العمل بسبب إغلاق المدارس أو الحضانات، والذين يتغيب أطفالهم بسبب إصابتهم بالفايروس أو ربما تعرضوا له.

PUKmedia عثمان علي/ تورونتو

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