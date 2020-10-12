وزير الاتصالات: الكابل الضوئي سيصل إلى كل بيت عراقي

2020/10/12 | 21:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصالات أركان شهاب،

الاثنين، قرب الإعلان عن الكابل الضوئي

الخاص بالإنترنت لكل مسكن.

وقال شهاب في تصريح للوكالة الرسمية، إن

"هناك تحسنا في منظومة الإنترنت"، مشيرا

إلى أن "الأسبوع المقبل سيت

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