كهرباء ميسان تزيل نحو ألفي تجاوز على الشبكة الشهر الماضي! (صور)

2020/10/12 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الاثنين، عن عدد التجاوزات التي ازالها من على الشبكة الكهربائية خلال الشهر الماضي في عموم المحافظة.



وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، ان "شعبة رفع التجاوزات في قسم مبيعات الطاقة وبالتعاون مع مراكز الصيانة و الجباية الأربعة في مدينة العمارة والاقضية والنواحي وباسناد شرطة الكهرباء، تمكنت من رفع ( ١٩٧٧) تجاوزاً ، مبينا ، بانها كانت في شهر ايلول ٢٠٢٠ الماضي".

وأضاف يسر ان "أصناف التجاوزات كانت المنزلي ( ١١٣٦ ) ، التجاري ( ٥٦٨) ، الزراعي ( ٢٣٦)، الصناعي ( ٣٦) فيما كان الحكومي (١)"، لافتا إلى ان "أعمال رفع التجاوزات رافقتها عملية جباية الفواتير ذات الاستهلاك العالي و الممتنعين عن التسديد".

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