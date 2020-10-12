الصحة العالمية: ننتظر نتائج مناعة القطيع ضد كورونا

2020/10/12 | 22:02 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية أن العديد من البلدان ما زالت تعاني من ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا.

وأكد على أن التدابير التي أرشدت لها منظمة الصحة ساعدت على انخفاض نسبة الإصابات في العديد من الدول الأخرى.وأشار تيدروس غبريسوس إلى أنهم ينتظرون نتائج ما يسمى بمناعة القطيع، موضحا أنه مفهوم يستخدم بالتلقيح ويمكن من خلاله حماية جماعة من الفيروس متى بلغوا حد التمنيع.

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