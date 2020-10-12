العراق وهولندا يبحثان تعزيز التعاون الأمني وملف اللاجئين

2020/10/12 | 22:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي، مارك روته.وأفاد بيان لمجلس الوزراء العراقي صادر، اليوم الاثنين، أنه جرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب …

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