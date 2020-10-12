2020/10/12 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

964 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حدد وزير الاتصالات، أركان شهاب، الأثنين، الأسبوع المقبل موعدا للإعلان عن إيصال الكابل الضوئي الخاص بالإنترنت، فائق السرعة، لكل مسكن، فضلا عن (تلفون أرضي) شبه مجاني.

وذكر شهاب في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، إن "هناك تحسنا في منظومة الإنترنت"، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إيصال الكابل الضوئي الخاص بالإنترنت لكل مسكن بغية الإسهام في تحسين شبكة الإنترنت".

ولفت الوزير، إلى أن "ملايين الخطوط الخاصة بالإنترنت فائق السرعة، ستصل إلى كل مسكن، فضلا عن (تلفون أرضي) شبه مجاني".

وكانت وزارة الاتصالات، أكدت في وقت سابق، أنها تعمل حاليا للحل الأمثل لمعالجة مشكلة الانترنت، من خلال التحول من خدمات WiFi (خدمة الأبراج)، إلى الانترنت الضوئي (شعيرة ضوئية)، إلى كل منزل"، فيما أشارت إلى أن "الاعتماد على الانترنت الضوئي سيحسن من جودة الشبكة العنكبوتية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تتحدث عن إنترنت فائق السرعة لكل مسكن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تتحدث عن إنترنت فائق السرعة لكل مسكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).