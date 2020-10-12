توزيع كهرباء ميسان يعلن عدد التجاوزات التي رفعها في ايلول الماضي بعموم المحافظة

2020/10/12 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الاثنين ، عدد التجاوزات التي ازالها من على الشبكة الكهربائية خلال الشهر الماضي في عموم المحافظة .

وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، ” بان شعبة رفع التجاوزات في قسم مبيعات الطاقة وبالتعاون مع مراكز الصيانة و الجباية الأربعة في مدينة العمارة والاقضية والنواحي وباسناد شرطة الكهرباء، تمكنت من رفع ( ١٩٧٧) تجاوزاً ، مبينا ، بانها كانت في شهر ايلول ٢٠٢٠ الماضي .

وأضاف ” يسر : بان أصناف التجاوزات كانت المنزلي ( ١١٣٦ ) ، التجاري ( ٥٦٨) ، الزراعي ( ٢٣٦) ، الصناعي ( ٣٦) فيما كان الحكومي ( ١) ، لافتا ، إلى ان أعمال رفع التجاوزات رافقتها عملية جباية الفواتير ذات الاستهلاك العالي و الممتنعين عن التسديد .

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