فريق حكومي يعتزم زيارة ذي قار لتنفيذ مشاريع خدمية

2020/10/12 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

يعتزم فريق حكومي يتكون من الامانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارتي الاعمار والبلديات، زيارة ذي قار، يوم غد الثلاثاء، للاشراف على تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا من الامانة العامة و وزارتي الاعمار والاسكان والأشغال والبلديات العامة، سيزور محافظة ذي قار غدا لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية".

وأضاف مجيد، أن "الفريق سيتولى الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تحسين الواقع الخدمي للمحافظة"، مبينا أن "المشاريع المستهدفة هي بنى تحتية وطرق وجسور، فيما سيتم سيتم تحديد توقيتات زمنية قريبة لإكمال المشاريع".

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