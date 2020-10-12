2020/10/12 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتخذ الجميع فيه الحذر الشديد حتى لا يلتقط عدوى كورونا المستجد، يطالب مواطنون في بريطانيا بالتعرض للإصابة عمدا بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التحدي البشري".. لماذا يسعى آلاف الأشخاص إلى الإصابة بكورونا عن عمد؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التحدي البشري".. لماذا يسعى آلاف الأشخاص إلى الإصابة بكورونا عن عمد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).