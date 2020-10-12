2020/10/12 | 22:19 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النائبة الآ طالباني:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآ طالباني: المفوضية تفتقر الى بعض الخبرة و المعلومات بسبب حداثتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المفوضية تفتقر الى بعض الخبرة و المعلومات بسبب حداثتها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآ طالباني: المفوضية تفتقر الى بعض الخبرة و المعلومات بسبب حداثتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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