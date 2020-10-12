القبض على ارهابين اثنين في حمام العليل وتدمير مخبأ لداعش في بادوش

2020/10/12 | 22:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت القوات الامنية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين في حمام العليل، وتدمير مخبأ لداعش في بادوش.

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