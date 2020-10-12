لعدم حضوره.. فضل شاكر يهنئ نجله بزفافه عبر السوشيال ميديا

2020/10/12 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ يحتفل الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، بزفافه، على “كاترينا مراد”، والذى يقام حاليا فى بيروت وتحديدا بأحد الفنادق الكبرى .ونشر فضل” صورة نجله مع زوجته، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق: “مبروك حبيب بابا ..الله يسعد قلبك، ويرزقك بالذرية الصالحة”.وتغيب فضل شاكر عن حضور حفل زفاف […]

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