الكاظمي: ورقة الإصلاح البيضاء هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة

2020/10/12 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ‏أن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمت اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حلّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة".

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